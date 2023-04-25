«Атомстройкомплекс» принял участие в организации марафона профессий «Ландшафтный дизайн»

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2023. На базе Уральского колледжа строительства и предпринимательства прошел марафон профессий «Ландшафтный дизайн» и кейс-чемпионат «Профи». Школьники и студенты колледжей представили свои проекты благоустройства территории общеобразовательной школы № 75 в Екатеринбурге.



Кейс-чемпионат «Профи» организует СРОО «Здоровые люди». В качестве партнеров марафона выступили Центр компетенций формирования комфортной городской среды Свердловской области, МБУ ДО Городской детский экологический центр и крупнейший строительный холдинг региона «Атомстройкомплекс». Задачи, связанные с ландшафтным дизайном, решали 30 учащихся школ № 75,16,142,180,137 и Городского детского экологического центра.



«Чемпионат Профи организует взаимосвязь между школьниками, учебными заведениями и непосредственными работодателями, работа над конкретными запросами рынка труда. В этом году целью нашего проекта является знакомство ребят с профессией, формирование интереса к профессии ландшафтного дизайнера и к социальному предпринимательству», — отметила программный директор кейс-чемпионата «Профи» Любовь Концевич.



Свои решения конкурсанты представляли и защищали перед экспертной комиссией, в состав которой вошли представители архитектурно-ландшафтных компаний, департамента образования, а также представитель проектного института «Атомстройкомплекс» Андрей Шушлебин. Важным критерием оценки проекта была его реалистичность и возможность воплощения, поскольку основной задачей марафона является знакомство с профессией и возможностями ландшафтной отрасли.



«Компания «Атомстройкомплекс» уже поддерживает кластер подготовки кадров для строительной отрасли в рамках федерального проекта «Профессионалитет», который направлен на сближение образовательных программ и реальных потребностей рынка труда, усиление практической составляющей профессионального образования. Мы всегда открыты и для региональных проектов, кейс-чемпионат «Профи» — возможность формировать реальные задачи работодателей для образовательного сектора при построении программы ранней профориентации», — подчеркнула директор по персоналу «Атомстройкомплекса» Галина Хабарова.