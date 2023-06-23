На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается потепление

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается потепление до +24 градусов. Об этом сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).



Днем 26-28 июня ожидается температура воздуха от +17 до +24 градусов. Ночью прогнозируется похолодание до +6 градусов.



Помимо этого, в ближайшие дни местами на территории региона пройдут кратковременные дожди.