На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается потепление

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается потепление до +24 градусов. Об этом сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).
Днем 26-28 июня ожидается температура воздуха от +17 до +24 градусов. Ночью прогнозируется похолодание до +6 градусов.
Помимо этого, в ближайшие дни местами на территории региона пройдут кратковременные дожди.
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