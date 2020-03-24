Представители IT-отрасли имеют самые высокие зарплаты в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2023. Отраслью с самой высокой зарплатой в Екатеринбурге стала сфера информационных технологий и связи. Ее представители в среднем получают 97 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщается в рейтинге РИА «Новости», где определены самые высокооплачиваемые профессии в крупнейших российских городах и средний уровень доходов в них.



Екатеринбург занимает в таблице 24 место. Возглавляют рейтинг Москва, где больше всех получают работники финансовых организаций — 227 тыс. руб., Мурманск, в котором представители сферы рыболовства, сельского и лесного хозяйства зарабатывают 205 тыс. руб., и Петропавловск-Камчатский, где сотрудникам этой же отрасли платят 190 тыс. руб.



Замыкают рейтинг Саранск, Киров и Элиста. Во всех трех самой высокооплачиваемой стала государственная служба — 46 и по 45 тыс. руб. в месяц соответственно.