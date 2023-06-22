Просроченная задолженность по зарплате в Челябинской области в июне отсутствует

УрБК, Челябинск, 23.06.2023. На 1 июня 2023 года просроченная задолженность по заработной плате на предприятиях Челябинской области отсутствует, сообщает Челябинскстат.
Отметим, что в мае этого года просроченная задолженность по зарплате на Южном Урале составляла 28,8 млн руб.
УрБК, Екатеринбург, 22.06.2023. На 1 июня 2023 года суммарная просроченная задолженность по заработной плате на ...30.05.2023 Просроченная задолженность по зарплате в Челябинской области в мае составила 28,8 млн рублей
УрБК, Челябинск, 30.05.2023. На 1 мая 2023 года суммарная просроченная задолженность по заработной плате на ...28.04.2023 Просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области за год выросла почти на 2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 28.04.2023. На 1 апреля 2023 года суммарная просроченная задолженность по заработной плате на ...23.03.2023 Просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области за год выросла на 7,4%
УрБК, Екатеринбург, 23.03.2023. На 1 марта 2023 года суммарная просроченная задолженность по заработной плате на ...02.03.2023 Просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области за месяц выросла на 11%
УрБК, Екатеринбург, 02.03.2023. На 1 февраля 2023 года суммарная просроченная задолженность по заработной плате на ...