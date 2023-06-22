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Вчера, 17:22

Просроченная задолженность по зарплате в Челябинской области в июне отсутствует

УрБК, Челябинск, 23.06.2023. На 1 июня 2023 года просроченная задолженность по заработной плате на предприятиях Челябинской области отсутствует, сообщает Челябинскстат.

Отметим, что в мае этого года просроченная задолженность по зарплате на Южном Урале составляла 28,8 млн руб.

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