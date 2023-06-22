Просроченная задолженность по зарплате в Челябинской области в июне отсутствует

УрБК, Екатеринбург, 22.06.2023. На 1 июня 2023 года суммарная просроченная задолженность по заработной плате на ...

Просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области составляет 25,3 млн рублей

УрБК, Челябинск, 30.05.2023. На 1 мая 2023 года суммарная просроченная задолженность по заработной плате на ...

Просроченная задолженность по зарплате в Челябинской области в мае составила 28,8 млн рублей

Просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области за год выросла почти на 2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2023. На 1 апреля 2023 года суммарная просроченная задолженность по заработной плате на ...