В центре Екатеринбурга на время проведения Ural Music Night будут запрещены парковки самокатов

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2023. В Екатеринбурге сегодня ночью, на время проведения Ural Music Night, будет запрещена парковка электросамокатов. Постановление об этом подписал глава города Алексей Орлов.
«Рекомендовать компаниям — операторам сервиса проката электросамокатов запретить парковку электросамокатов с 20.00 23.06.2023 до 02.00 24.06.2023 в границах улиц Хохрякова — Малышева — Карла Либкнехта — Николая Никонова — переулка Красного — улицы Челюскинцев, а также установить ограничение скорости движения электросамокатов в границах указанных улиц до минимальной», — говорится в постановлении.
Кикшеринговые компании уже заявили, что выполнят требование городских властей. Кроме этого, на время праздника в центре Екатеринбурга не будут продавать алкоголь.
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