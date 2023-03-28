В Челябинске средние цены на комнаты за I полугодие выросли на 9,5%

УрБК, Челябинск, 23.06.2023. В Челябинске средние цены на комнаты составляют 679 тыс. 815 руб. За полгода этот показатель вырос на 9,5%, говорится в исследовании портала «Мир квартир».
Согласно исследованию, самые дорогие комнаты предлагаются к продаже в Москве (4 млн руб.), Сочи (3,2 млн руб.), Санкт-Петербурге (2,6 млн руб.), Владивостоке (2,5 млн руб.) и Севастополе (2 млн руб.). Самые дешевые — в Волжском (613,4 руб.), Череповце (596,2 руб.), Брянске (539,9 тыс. руб.), Ульяновске (484 тыс. руб.) и Нижнем Тагиле (469,4 тыс. руб.).
В среднем по стране комнаты стоят 1,1 млн руб., что на 4,3% дороже, чем полгода назад.
По словам генерального директора портала «Мир квартир» Павла Луценко, стоимость комнат увеличивается в русле общей тенденции медленного роста цен на вторичную недвижимость и повышается наиболее заметно именно в тех городах, где происходит активное подорожание на «вторичке».
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