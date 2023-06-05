На Среднем Урале в ближайшие выходные ожидаются дожди и похолодание

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2023. В Свердловской области в ближайшие выходные ожидается похолодание до +5 градусов. Об этом сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).



Днем 24-25 июня ожидается температура воздуха от +14 до +22 градусов. Ночью прогнозируется похолодание до +5 градусов.



Помимо этого, в ближайшие выходные местами на территории региона пройдут кратковременные дожди, а 25 июня — гроза.