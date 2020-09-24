Ипотечный портфель банков РФ за месяц вырос на 2,2%

УрБК, Москва, 23.06.2023. Объем ипотечного портфеля российских банков в мае составил 15,3 трлн руб., что на 2,2% больше показателя предыдущего месяца. Об этом говорится в информационно-аналитическом материале Банка России «О развитии банковского сектора Российской Федерации в мае 2023 года».
При этом основным драйвером роста была ипотека с господдержкой, выдачи по которой выросли на 9% по сравнению с апрелем. В частности, этот показатель увеличился с 278 до 303 млрд руб., что является максимальным месячным объемом выдач с начала года.
Согласно материалу регулятора, прибыль сектора в мае составила 273 млрд руб. (доходность на капитал — почти 26% в годовом выражении). Это на четверть выше результата апреля, в том числе из-за роста объема бизнеса и низких резервов.
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