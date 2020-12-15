Власти Свердловской области подыскивают площадку для строительства тепличного комплекса стоимостью в 20 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.06.2023. Агропромышленный холдинг «ЭКО-культура», производящий сельскохозяйственную продукцию в защищенном грунте, направит 20 млрд руб. на строительство тепличного комплекса в Свердловской области. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.



Объект займет площадь 100 гектаров (га), из них 40 га — сами теплицы. Переговоры о его создании прошли на уровне министерства инвестиций и развития Свердловской области и министерства экономики и территориального развития региона. Предполагается, что предприятие сможет снабжать овощами Средний Урал и поставлять продукты в Сибирь.



Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области уже составило перечень вариантов, где можно разместить комплекс. Идут переговоры с муниципалитетами.