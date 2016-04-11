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Индекс потребительской уверенности россиян за квартал вырос на 3 процентных пункта

УрБК, Москва, 22.06.2023. Индекс потребительской уверенности (ИПУ) россиян во II квартале 2023 года вырос на 3 процентных пункта (п. п.), до минус 15%. Это наибольшее значение с I квартала 2020 года, сообщает «Коммерсантъ» на основе данных Росстата.

В рамках ИПУ индекс ожидаемых краткосрочных изменений экономической ситуации в стране вырос на 4 п. п., до минус 9%. В первую очередь — за счет положительной динамики средней и старших возрастных групп. В младшей же оценки стабилизировались.

Индекс изменений в экономике за прошедший год вырос на 7 п. п., до минус 20% — максимальный показатель со времен пандемии. Параллельно индекс происшедших изменений в личном материальном положении увеличился на 1 п. п., до минус 12%. На это повлияли снижение негативных и рост нейтральных оценок среди граждан среднего возраста. Плюс положительные оценки стабилизировались на отметке 11%. Индексы благоприятности условий для крупных покупок и благоприятности условий для сбережений поднялись на 2 п. п. — до минус 25% и минус 31% соответственно.

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