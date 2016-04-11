Потребительская уверенность жителей России за квартал выросла на 2 процентных пункта

УрБК, Москва, 14.09.2023. Индекс потребительской уверенности россиян, отражающий совокупные потребительские ожидания населения, в III квартале 2023 года по сравнению с предыдущим кварталом вырос на 2 процентных пункта (п. п.) и составил минус 13%. Об этом сообщает Росстат.



При этом заметнее всего потребительская уверенность за указанный период увеличилась у жителей страны в возрасте от 16 до 29 лет — на 3 п. п. (с минус 11% до минус 8%).



Согласно статистике, доля респондентов, положительно оценивающих изменения в экономике России в течение следующего года, в III квартале 2023 года по сравнению с предыдущим кварталом увеличилась на 1 п. п. — до 20%. Доля нейтральных и негативных оценок не изменилась — 47% и 32% соответственно.