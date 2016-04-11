Потребительская уверенность жителей России за квартал выросла на 2 процентных пункта

УрБК, Москва, 11.04.2016. Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания населения, ...15.01.2016 Индекс потребительской уверенности в России снизился на 4%
Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания населения, в IV квартале 2015 года ...15.01.2016 Индекс потребительской уверенности в России снизился на 4%
УрБК, Москва, 15.01.2016. Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания населения, ...08.10.2014 Индекс потребительской уверенности в России снизился до -7%
УрБК, Москва, 08.10.2014. Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания населения, ...10.04.2013 Индекс потребительской уверенности россиян вырос на 1% с начала 2013 года
УрБК, Москва, 10.04.2013. Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания населения, ...