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Потребительская уверенность жителей России за квартал выросла на 2 процентных пункта

УрБК, Москва, 14.09.2023. Индекс потребительской уверенности россиян, отражающий совокупные потребительские ожидания населения, в III квартале 2023 года по сравнению с предыдущим кварталом вырос на 2 процентных пункта (п. п.) и составил минус 13%. Об этом сообщает Росстат.

При этом заметнее всего потребительская уверенность за указанный период увеличилась у жителей страны в возрасте от 16 до 29 лет — на 3 п. п. (с минус 11% до минус 8%).

Согласно статистике, доля респондентов, положительно оценивающих изменения в экономике России в течение следующего года, в III квартале 2023 года по сравнению с предыдущим кварталом увеличилась на 1 п. п. — до 20%. Доля нейтральных и негативных оценок не изменилась — 47% и 32% соответственно.
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