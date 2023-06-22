Индекс потребительской уверенности россиян в июле снизился на 7 процентных пунктов

Материалы по теме

Индекс потребительской уверенности россиян за квартал вырос на 3 процентных пункта

УрБК, Москва, 22.06.2023. Индекс потребительской уверенности (ИПУ) россиян во II квартале 2023 года вырос на 3 ...

Потребительская уверенность россиян снизилась на 1%

УрБК, Москва, 08.10.2015. Индекс потребительской уверенности, который включает в себя совокупные потребительские ...

Уровень потребительской уверенности населения РФ снизился на 4%

УрБК, Москва, 07.10.2010. Результаты обследования, проведенного Росстатом в III квартале 2010 года, свидетельствуют о ...

Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания населения, в IV квартале 2009 года вырос на 5%

УрБК, Москва, 14.01.2010. Федеральная служба государственной статистики РФ опубликовала данные исследования ...

Федеральная служба государственной статистики РФ: Снижение индекса потребительской уверенности вызвано ухудшением субъективных оценок населением общих экономических условий и личного материального положения

УрБК, Москва, 16.01.2009. Результаты исследований, проведенных Росстатом в IV квартале 2008 г., свидетельствуют о ...