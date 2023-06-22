УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 15:00

Индекс потребительской уверенности россиян в июле снизился на 7 процентных пунктов

Индекс потребительской уверенности россиян в июле снизился на 7 п. п. и составил +4 п. п. Об этом свидетельствуют результаты исследования холдинга «Ромир», сообщает ТАСС.

Индекс потребительской уверенности отражает готовность к расходам и уровень оптимизма относительно экономической ситуации. По словам аналитиков, на текущий момент он находится на уровне III квартала 2024 года, что демонстрирует стабильность и цикличность настроений россиян.

Эксперты отмечают, что причиной снижения индекса послужил ряд факторов, включая задержки и отмены авиарейсов и кибератаки на крупные маркетплейсы. При этом специалисты подчеркивают, что индекс, несмотря на колебания, сохраняет позитивный вектор, демонстрируя адаптацию общества к изменениям и сохранение потенциала развития потребительского рынка.
