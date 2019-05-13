На Среднем Урале на 63% за год снизилась смертность от «прочих причин»

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2023. В Свердловской области в 2022 году умерло 59 тыс. 232 человека. За год этот показатель снизился на 22,8% (в 2021 году — 76 тыс. 765 человек), говорится в материалах Свердловскстата.



Что касается причин смерти, от болезней кровообращения в 2022 году умерло 28 тыс. 514 человек (в 2021 году — 29 тыс. 710), от новообразований — 9 тыс. 361 человек (в 2021 году — 9 тыс. 086). Смертность от «внешних причин» в 2022 году составляла 5 тыс. 277 человек, а в 2021 — 5 тыс. 121.



В свою очередь, смертность из-за «прочих причин» в регионе за указанный период изменилась более значительно. В частности, в 2022 году этот показатель составил 9 тыс. 596 человек, в то время как в 2021 — 26 тыс. 070. Таким образом, за год смертность от «прочих причин» в регионе снизилась на 63,2%.