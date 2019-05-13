УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 12:23

На Среднем Урале на 63% за год снизилась смертность от «прочих причин»

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2023. В Свердловской области в 2022 году умерло 59 тыс. 232 человека. За год этот показатель снизился на 22,8% (в 2021 году — 76 тыс. 765 человек), говорится в материалах Свердловскстата.

Что касается причин смерти, от болезней кровообращения в 2022 году умерло 28 тыс. 514 человек (в 2021 году — 29 тыс. 710), от новообразований — 9 тыс. 361 человек (в 2021 году — 9 тыс. 086). Смертность от «внешних причин» в 2022 году составляла 5 тыс. 277 человек, а в 2021 — 5 тыс. 121.

В свою очередь, смертность из-за «прочих причин» в регионе за указанный период изменилась более значительно. В частности, в 2022 году этот показатель составил 9 тыс. 596 человек, в то время как в 2021 — 26 тыс. 070. Таким образом, за год смертность от «прочих причин» в регионе снизилась на 63,2%.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
13.05.2019 В Свердловской области за первые три месяца года выросла смертность в результате убийств

УрБК, Екатеринбург, 13.05.2019. За первые три месяца года смертность от болезней системы кровообращения в Свердловской ...

16.06.2015 В Свердловской области смертность от отравления алкоголем выросла на треть

УрБК, Екатеринбург, 16.06.2015. В Свердловской области в январе-апреле 2015 года смертность от отравления алкоголем ...

27.05.2014 Естественный прирост населения в Екатеринбурге в 1,5 раза превышает показатель Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2014. Естественный прирост населения в Екатеринбурге в 2013 году в 1,5 раза превышает ...

10.08.2011 Естественная убыль населения Свердловской области сокращается

УрБК, Екатеринбург, 10.08.2011. В январе-июне 2011 г. естественная убыль населения Свердловской области сократилась по ...

14.08.2009 В январе — июне 2009 года естественная убыль населения Свердловской области сократилась на 33,5%

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2009. В январе — июне 2009 г. естественная убыль населения Свердловской области (результат ...

Популярные новости
09.06.2023На Среднем Урале в выходные ожидаются ночные заморозки19.06.2023В Свердловской области спрос на работников медицинской сферы за год вырос на 42%09.06.2023Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%01.06.2023Минстрой РФ запретил частным компаниям обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования24.05.2023Свердловский губернатор Евгений Куйвашев рассказал главе Рослесхоза Ивану Советникову о лесопожарной обстановке в регионе
Архив новостей
Июнь 2023 (505)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18