Товарооборот между Свердловской областью и Ираном в 2022 году составил 43 млн долларов США

Иран и Израиль могут начать войну друг с другом уже в следующем году. К такому выводу пришли эксперты издания The ...

На Ближнем Востоке может вспыхнуть новая война

Товарооборот между Свердловской областью и Украиной с 2013 года сократился в 5-7 раз

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2016. За первые 9 месяцев 2016 года товарооборот между Свердловской областью и Украиной ...