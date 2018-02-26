Товарооборот между Свердловской областью и Ираном в 2022 году составил 43 млн долларов США

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2023. По итогам 2022 года товарооборот между Свердловской областью и Ираном составил около 43 млн долл. США. В 2023 году власти региона рассчитывают достичь показателя в 120 млн долл. США. В целом потенциал сотрудничества с Ираном такой, что в ближайшие пять-семь лет правительство Среднего Урала надеется достичь оборота в 500 млн долл. США. Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге заместитель губернатора Василий Козлов.
Среди перспективных направлений спикер выделил поставки из Ирана химической продукции, которая в России пока отсутствует из-за ухода зарубежных компаний. Есть планы нарастить поставки для горно-металлургической отрасли и предложения по поставке отдельных видов бытовой техники. Одно из молочных предприятий Среднего Урала уже завозит из Турции через Иран упаковку «тетрапак».
«Меня поразило, что на сегодняшний день Иран производит практически все. Да, наверное, это не всегда самые фешенебельные марки, самая высококачественная продукция. Но это продукция очень достойного качества. Это детские товары, все, что связано с изделиями из кожи, ткани. Иран все готов поставлять. Мы бы хотели, чтобы наши бизнесмены тоже обратили внимание на иранский рынок. Соотношение цены и качества очень хорошее», — отметил В. Козлов.
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