В Свердловской области на маршруты выйдет восемь новых мусоровозов

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2023. Региональный оператор по обращению с ТКО ЕМУП «Спецавтобаза» приобрело восемь новых мусоровозов. Машины выйдут на маршруты в трех городах — Екатеринбурге, Сухом Логу и Богдановиче — в ближайшую неделю, сообщает пресс-служба администрации города.
Стоит отметить, что вся техника изготовлена российским производителем по спецзаказу в Смоленске. Такое решение позволит исключить в будущем дефицит запчастей для планового ремонта.
Как пояснили специалисты предприятия, все закупленные мусоровозы — это автомобили «КамАЗ» разной модификации с задней загрузкой. Отечественные машины обладают повышенной прочностью и долговечностью кузова, а мусор утрамбовывается более плотно. У техники также имеются захваты для погрузки всех типов контейнеров.
«Сейчас мы проводим плановую замену автопарка. Новая спецтехника оборудована всем необходимым для удобной и комфортной работы бригады мусоровозов. Это позволит нам улучшить условия труда водителей и грузчиков», — рассказал начальник службы материально-технического и транспортного обеспечения ЕМУП «Спецавтобаза» Сергей Щербаков.
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