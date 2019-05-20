УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 11:22

В Свердловской области на маршруты выйдет восемь новых мусоровозов

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2023. Региональный оператор по обращению с ТКО ЕМУП «Спецавтобаза» приобрело восемь новых мусоровозов. Машины выйдут на маршруты в трех городах — Екатеринбурге, Сухом Логу и Богдановиче — в ближайшую неделю, сообщает пресс-служба администрации города.

Стоит отметить, что вся техника изготовлена российским производителем по спецзаказу в Смоленске. Такое решение позволит исключить в будущем дефицит запчастей для планового ремонта.

Как пояснили специалисты предприятия, все закупленные мусоровозы — это автомобили «КамАЗ» разной модификации с задней загрузкой. Отечественные машины обладают повышенной прочностью и долговечностью кузова, а мусор утрамбовывается более плотно. У техники также имеются захваты для погрузки всех типов контейнеров.

«Сейчас мы проводим плановую замену автопарка. Новая спецтехника оборудована всем необходимым для удобной и комфортной работы бригады мусоровозов. Это позволит нам улучшить условия труда водителей и грузчиков», — рассказал начальник службы материально-технического и транспортного обеспечения ЕМУП «Спецавтобаза» Сергей Щербаков.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
20.05.2019 ЕМУП «Спецавтобаза» объявило конкурсы по выбору подрядчиков для транспортировки мусора

УрБК, Екатеринбург, 20.05.2019. Региональный оператор по обращению с отходами в восточной зоне Свердловской области ...

25.03.2019 В Свердловской области до конца года появятся 12 тыс. 700 новых контейнеров и 76 мусоровозов

УрБК, Екатеринбург, 25.03.2019. Для организации в Свердловской области эффективной работы по обращению с твердыми ...

19.12.2018 Депутат ЕГД Григорий Вихарев получил должность директора ЕМУП «Спецавтобаза»

УрБК, Екатеринбург, 19.12.2018. Новым директором ЕМУП «Спецавтобаза» стал депутат Екатеринбургской городской думы от ...

25.12.2013 Парк ЕМУП «Спецавтобаза» пополнился четырнадцатью новыми мусоровозами

УрБК, Екатеринбург, 25.12.2013. Заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и ...

20.11.2013 До конца 2013 года в Екатеринбурге установят 842 новых мусорных контейнера

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2013. В Екатеринбург в декабре 2013 года поступят 842 новых мусорных контейнера. Об этом ...

Популярные новости
09.06.2023На Среднем Урале в выходные ожидаются ночные заморозки19.06.2023В Свердловской области спрос на работников медицинской сферы за год вырос на 42%09.06.2023Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%01.06.2023Минстрой РФ запретил частным компаниям обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования24.05.2023Свердловский губернатор Евгений Куйвашев рассказал главе Рослесхоза Ивану Советникову о лесопожарной обстановке в регионе
Архив новостей
Июнь 2023 (505)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18