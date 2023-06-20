Госдума в первом чтении одобрила законопроект о единой налоговой ставке для работающих удаленно россиян

УрБК, Москва, 21.06.2023. Государственная дума в первом чтении одобрила законопроект о создании единой ставки НДФЛ для сотрудников, удаленно трудящихся на российские организации в стране и за ее пределами. Соответствующий документ опубликован в электронной базе парламента.



Работающие дистанционно граждане после принятия нововведений будут платить 13% подоходного налога или 15% при заработке от 5 млн руб. в год. Новый закон коснется тех, кто после выезда из страны утратил налоговое резидентство, но остается штатным сотрудником в удаленном формате или занимается фрилансом с заказчиками из России.



Сейчас с резидентов взимается 13/15% НДФЛ, а с нерезидентов — 30%.



Добавим, ранее Минфин РФ выступил против нововведений.