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Вчера, 09:43

Госдума в первом чтении одобрила законопроект о единой налоговой ставке для работающих удаленно россиян

УрБК, Москва, 21.06.2023. Государственная дума в первом чтении одобрила законопроект о создании единой ставки НДФЛ для сотрудников, удаленно трудящихся на российские организации в стране и за ее пределами. Соответствующий документ опубликован в электронной базе парламента.

Работающие дистанционно граждане после принятия нововведений будут платить 13% подоходного налога или 15% при заработке от 5 млн руб. в год. Новый закон коснется тех, кто после выезда из страны утратил налоговое резидентство, но остается штатным сотрудником в удаленном формате или занимается фрилансом с заказчиками из России.

Сейчас с резидентов взимается 13/15% НДФЛ, а с нерезидентов — 30%.

Добавим, ранее Минфин РФ выступил против нововведений.

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