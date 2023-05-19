В Минфине РФ выступили против изменения налоговых условий для работающих удаленно россиян

УрБК, Москва, 20.06.2023. Министерство финансов РФ высказалось против изменений налоговых условий для граждан, работающих удаленно. Об этом ведомство написало в своем официальном Telegram-канале.



«Мы уравниванием НДФЛ для резидентов и нерезидентов, чтобы сохранить неизменными налоговые условия для сотрудников, которые работают удаленно с использованием сети Интернет. Уточнение видов доходов удаленных сотрудников и применение единой ставки налога также существенно упростит механизм администрирования налога для налоговых агентов», — приводятся там слова заместителя министра финансов Алексея Сазанова.



Уточним, что на 20 июня в Госдуме запланировано рассмотрение законопроекта о ставке НДФЛ 13/15% для работающих дистанционно. В документе будет установлен порядок налогообложения доходов граждан, которые работают удаленно по трудовым договорам и договорам гражданско-правового характера (ГПХ). Для них ставка НДФЛ составит 13% (или 15% с доходов, превышающих 5 млн руб. в год) независимо от налогового резидентства.



Сейчас при работе с российской организацией налоговым агентом выступает компания, и она определяет ставку в зависимости от ситуации индивидуально. Нововведения же унифицируют правила: уточнены виды доходов удаленных сотрудников и вне зависимости от статуса их налогового резидентства установлена единая ставка налога 13/15%.