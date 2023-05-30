Курс евро с начала сегодняшних торгов вырос на 0,56%

УрБК, Москва, 20.06.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 84,48 руб., евро — 91,31 руб. С начала сегодняшних торгов курс американской валюты вырос на 0,41%, европейской — на 0,56%.

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