Доля отечественных препаратов полного цикла на рынке РФ увеличится до 70% к 2030 году

УрБК, Москва, 20.06.2023. К 2030 году доля отечественных препаратов полного цикла на рынке страны должна вырасти почти до 70%, а объем производства препаратов в денежном выражении — удвоиться и составить 1,4 трлн руб. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на утвержденную правительством РФ Стратегию развития фармацевтической промышленности до 2030 года.



По словам зампредседателя кабинета министров Татьяны Голиковой, реализация стратегии к 2030 году позволит «увеличить объем производства препаратов в стране в два раза, почти до 1,4 трлн руб.» и добиться того, чтобы около 70% всех отпускаемых и передаваемых в стране лекарств были российского производства при условии высокого их качества и эффективности.



При этом Т. Голикова отметила, что меры поддержки в первую очередь будут направлены на локализованные препараты и производителей оригинальных лекарств.



Отмечается, что Минпромторг должен представить конкретные меры по реализации положений стратегии в течение трех месяцев.