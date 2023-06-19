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19.06.2023

В Екатеринбурге откроют российско-китайский промышленный центр

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2023. Правительства Свердловской области и китайской провинции Хэйлунцзян в ходе российско-китайского ЭКСПО планируют подписать соглашение о создании промышленного центра в Екатеринбурге. Предполагается, что новая структура позволит продемонстрировать возможности компаний обеих стран в сфере промышленной роботизации, автоматического проектирования и промышленного интернета. Об этом сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.

Появление центра поможет в исполнении задач национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Сейчас Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области ищет подходящую площадку.

Заместитель начальника департамента промышленности и информационных технологий провинции Хэйлунцзян Ван Бин отметил, что регионы могут стать образцами промышленного сотрудничества между Россией и Китаем. Они же могут выступить связующими звеньями для обслуживания других областей провинции и мира.

«Мы надеемся, что заинтересованные ведомства Свердловской области смогут принять активное участие в подготовке и функционировании Центра, чтобы в полной мере использовать роль научных и технических инноваций в расширении возможностей реального сектора экономики», — прокомментировал Ван Бин.

Министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин обратил внимание, что Китай — один из ключевых внешнеторговых партнеров Среднего Урала. За последние пять лет товарооборот с ним вырос более чем в два раза, превысив 3 млрд долл. США.

«Создание такой площадки в Свердловской области будет содействовать, с одной стороны, доступу свердловских промышленных предприятий к современным технологиям проектирования и роботизации, а также современному оборудованию для нужд промышленности. В то же время — создание такого центра у нас в регионе это возможность для научной кооперации и трансфера технологий», — сказал В. Ярин.

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