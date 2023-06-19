В Екатеринбурге откроют российско-китайский промышленный центр

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2023. Правительства Свердловской области и китайской провинции Хэйлунцзян в ходе российско-китайского ЭКСПО планируют подписать соглашение о создании промышленного центра в Екатеринбурге. Предполагается, что новая структура позволит продемонстрировать возможности компаний обеих стран в сфере промышленной роботизации, автоматического проектирования и промышленного интернета. Об этом сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.
Появление центра поможет в исполнении задач национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Сейчас Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области ищет подходящую площадку.
Заместитель начальника департамента промышленности и информационных технологий провинции Хэйлунцзян Ван Бин отметил, что регионы могут стать образцами промышленного сотрудничества между Россией и Китаем. Они же могут выступить связующими звеньями для обслуживания других областей провинции и мира.
«Мы надеемся, что заинтересованные ведомства Свердловской области смогут принять активное участие в подготовке и функционировании Центра, чтобы в полной мере использовать роль научных и технических инноваций в расширении возможностей реального сектора экономики», — прокомментировал Ван Бин.
Министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин обратил внимание, что Китай — один из ключевых внешнеторговых партнеров Среднего Урала. За последние пять лет товарооборот с ним вырос более чем в два раза, превысив 3 млрд долл. США.
«Создание такой площадки в Свердловской области будет содействовать, с одной стороны, доступу свердловских промышленных предприятий к современным технологиям проектирования и роботизации, а также современному оборудованию для нужд промышленности. В то же время — создание такого центра у нас в регионе это возможность для научной кооперации и трансфера технологий», — сказал В. Ярин.
УрБК, Челябинск, 21.11.2018. 4 декабря 2018 года в Челябинске пройдут основные мероприятия IV Российско-Китайского ...31.10.2017 Руководство ЮУТПП провело переговоры с представителями китайской провинции Хэйлунцзян
УрБК, Челябинск, 31.10.2017. Руководство Южно-Уральской торгово-промышленной палаты (ЮУТПП) провело рабочую встречу с ...04.07.2017 Представители 180 китайских предприятий примут участие в работе выставки «Иннопром-2017»
УрБК, Екатеринбург, 04.07.2017. Делегация китайской провинции Хэйлунцзян, включающая представителей 180 предприятий, ...26.03.2013 В Свердловской области будет создан российско-китайский лазерный центр
УрБК, Екатеринбург, 26.03.2013. Заместитель председателя правительства Свердловской области Александр Петров провел ...03.12.2012 Между Екатеринбургом и Харбином планируется организовать грузовые авиаперевозки
УрБК, Екатеринбург, 03.12.2012. Свердловская область и Харбин (КНР) намерены организовать грузовые авиаперевозки между ...