ПНТЗ выделил средства для летнего трудоустройства 180 подростков в рамках реализации муниципального проекта

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2023. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), направил денежные средства на организацию летнего трудоустройства для 180 подростков в возрасте от 14 до 17 лет в рамках реализации муниципального проекта. Денежные средства пойдут на зарплатный фонд для юных рабочих, сообщает пресс-служба АО «ПНТЗ».



В обязанности ребят будет входить уборка социально значимых территорий Первоуральска — скверов, аллей, центральных улиц, а также помощь в организации досуга для воспитанников летних городских лагерей. Для подростков установлена пятидневная рабочая неделя с трехчасовым рабочим днем.



«Всестороннее развитие и поддержка молодежи, а также создание благоприятной среды в регионах присутствия — неотъемлемая часть социальной политики ПНТЗ. Официальная занятость позволит подросткам в раннем возрасте приобщиться к труду, развить чувство самодисциплины, получить собственный заработок. Фиксируется большой запрос от первоуральских подростков на такую программу, поэтому ПНТЗ второй год подряд оказывает содействие этому проекту», — отметил управляющий директор ПНТЗ Владимир Топоров.



Отметим, что социальный проект по летнему трудоустройству подростков реализуется в Первоуральске с 2004 года. За это время на период детских каникул было трудоустроено более 5 тыс. ребят.