Погрузка инертных грузов на СвДЖ c начала года выросла на 12%

УрБК, Екатеринбург, 16.06.2023. В январе-мае 2023 года погрузка инертно-строительных грузов на Свердловской железной дороге (СвДЖ) составила 13,6 млн т. Это на 11,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба компании.



К инертным грузам относятся щебень различных фракций, песок, гравий, керамзит и другие виды нерудных строительных материалов.



Рост перевозок щебня можно объяснить потребностями автодорожной отрасли, в первую очередь — идущим строительством федеральной трассы М-12 Москва — Казань — Екатеринбург. С начала года с уральских карьеров на эту стройку было передано 6,3 млн т щебня.