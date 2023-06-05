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Погрузка инертных грузов на СвДЖ c начала года выросла на 12%

УрБК, Екатеринбург, 16.06.2023. В январе-мае 2023 года погрузка инертно-строительных грузов на Свердловской железной дороге (СвДЖ) составила 13,6 млн т. Это на 11,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба компании.

К инертным грузам относятся щебень различных фракций, песок, гравий, керамзит и другие виды нерудных строительных материалов.

Рост перевозок щебня можно объяснить потребностями автодорожной отрасли, в первую очередь — идущим строительством федеральной трассы М-12 Москва — Казань — Екатеринбург. С начала года с уральских карьеров на эту стройку было передано 6,3 млн т щебня.

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