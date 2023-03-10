Число российских продавцов на маркетплейсе «AliExpress Россия» с начала года снизилось на 27%

УрБК, Москва, 16.06.2023. Эксперты сервиса «Точка маркетплейсы» зафиксировали резкое снижение числа продавцов на маркетплейсе «AliExpress Россия». По итогам января-мая 2023 года их количество уменьшилось на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщает «Коммерсантъ».



Отметим, что в исследовании учитываются только российские продавцы и только клиенты сервиса «Точка маркетплейсы». У AliExpress основная часть продавцов из Китая.



По мнению аналитиков, отток местных продавцов связан с остановкой инвестиций в продвижение проекта.



Одновременно специалисты зафиксировали активный рост количества продавцов на других торговых онлайн-площадках. Так, у «Сбермегамаркета» число российских продавцов с начала года выросло на 120%, у Ozon — на 92%, у «Яндекс Маркета» — на 89%, у Wildberries — на 36%. В среднем общее число продавцов на маркетплейсах увеличилось на 51%.