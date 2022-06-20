В правительстве РФ назвали оптимальным курс доллара США в диапазоне 80-90 рублей

УрБК, Москва, 16.06.2023. Для российской экономики будет оптимальным курс доллара США в диапазоне 80-90 руб. С таким заявлением выступил первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.
«С моей точки зрения, сейчас рубль находится в более-менее комфортной, оптимальной для экономики зоне. Эта зона, на мой взгляд, сейчас 80-90 рублей за доллар. Она комфортна и для бюджета, и для экспортеров, и импортеров», — цитирует его РИА «Новости».
В декабре прошлого года А. Белоусов отмечал, что укрепленный рубль уже сыграл свою роль. По его словам, российской экономике стал выгоден курс в диапазоне 70-80 руб.
УрБК, Москва, 20.06.2022. Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов рассказал журналистам, что ...16.06.2022 Правительство РФ считает комфортным для промышленности курс 70-80 рублей за доллар США
УрБК, Москва, 16.06.2022. Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов заявил, что рубль слишком ...20.11.2014 Официальный курс доллара США упал на 32,5 копейки
УрБК, Москва, 20.11.2014. Курс долл. США снизился на 32,5 коп. и составил 46,7047 руб. Курс евро — на 32,7 коп. до ...23.09.2011 Заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак: Курс 29 рублей за доллар является справедливым
УрБК, Москва, 23.09.2011. Курс на уровне 29 рублей за доллар является справедливым, считает замминистра финансов РФ ...24.09.2010 Минэкономразвития РФ: Ослабление курса рубля не опасно для российской экономики
УрБК, Москва, 24.09.2010. Наблюдающееся в последние две недели ослабление рубля не опасно для российской экономики и ...