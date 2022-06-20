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В правительстве РФ назвали оптимальным курс доллара США в диапазоне 80-90 рублей

УрБК, Москва, 16.06.2023. Для российской экономики будет оптимальным курс доллара США в диапазоне 80-90 руб. С таким заявлением выступил первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.

«С моей точки зрения, сейчас рубль находится в более-менее комфортной, оптимальной для экономики зоне. Эта зона, на мой взгляд, сейчас 80-90 рублей за доллар. Она комфортна и для бюджета, и для экспортеров, и импортеров», — цитирует его РИА «Новости».

В декабре прошлого года А. Белоусов отмечал, что укрепленный рубль уже сыграл свою роль. По его словам, российской экономике стал выгоден курс в диапазоне 70-80 руб.

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