В правительстве РФ назвали оптимальным курс доллара США в диапазоне 80-90 рублей

УрБК, Москва, 16.06.2023. Для российской экономики будет оптимальным курс доллара США в диапазоне 80-90 руб. С таким заявлением выступил первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.



«С моей точки зрения, сейчас рубль находится в более-менее комфортной, оптимальной для экономики зоне. Эта зона, на мой взгляд, сейчас 80-90 рублей за доллар. Она комфортна и для бюджета, и для экспортеров, и импортеров», — цитирует его РИА «Новости».



В декабре прошлого года А. Белоусов отмечал, что укрепленный рубль уже сыграл свою роль. По его словам, российской экономике стал выгоден курс в диапазоне 70-80 руб.