УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 13:15

Банк России предложил начать прием заявлений от жертв мошенников через «Госуслуги»

УрБК, Москва, 15.06.2023. Банк России предлагает дать пострадавшим от действий мошенников гражданам возможность подавать заявления о хищении через сайт «Госуслуги» в полицию и онлайн-сервисы банков. Об этом сказано в стратегическом документе, опубликованном на сайте регулятора.

«Это позволит быстрее сообщать о мошенниках в правоохранительные органы, а банки смогут оперативно учитывать такую информацию в своих антифрод-системах», — говорится в сообщениях.

В дополнение к этому для банков расширят и усложнят сценарий атак для киберучений, которые регулятор проводит с банками с 2019 года. Граждане смогут обратиться за самозапретом на выдачу онлайн-кредитов и займов. Будут ужесточены требования к проверке потенциального заемщика. Плюс Банк России намерен привлечь к борьбе с телефонными мошенниками операторов связи, наладить с ними и кредитными организациями обмен информацией.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
14.10.2022 Банк России намерен внедрить переводы между юрлицами через Систему быстрых платежей

Банк России выступил с предложениями по развитию Системы быстрых платежей (СБП). Они опубликованы на сайте регулятора. ...

14.10.2022 Банк России намерен внедрить переводы между юрлицами через Систему быстрых платежей

УрБК, Москва, 14.10.2022. Банк России выступил с предложениями по развитию Системы быстрых платежей (СБП). Они ...

14.06.2022 ЦБ предложил механизм самозапрета на выдачу кредитов в целях борьбы с мошенниками

УрБК, Москва, 14.06.2022. Банк России в целях борьбы с мошенниками предложил ввести механизм самоограничений на ...

16.11.2020 Ассоциация банков России предложила ЦБ создать централизованный механизм для борьбы с мошенниками

УрБК, Москва, 16.11.2020. Кредитные организации предложили ЦБ создать централизованный механизм борьбы с мошенниками, ...

16.04.2015 ЦБ расширит список банков, получающих займы по льготной ставке

УрБК, Москва, 16.04.2015. Центральный банк РФ планирует в ближайшее время расширить список банков, получающих средства ...

Популярные новости
09.06.2023На Среднем Урале в выходные ожидаются ночные заморозки22.05.2023В Свердловской области температура воздуха может повыситься до +30 градусов19.05.2023В Свердловской области составлено более 1,8 тыс. протоколов о нарушении особого противопожарного режима19.05.2023Модный дом «Соло Дизайн» представил лимитированную коллекцию шелковых платков в честь 300-летия Екатеринбурга19.05.2023Свердловское УФАС оштрафовало банк «Открытие» на 350 тыс. рублей за нарушение рекламного законодательства
Архив новостей
Июнь 2023 (329)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18