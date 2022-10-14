Банк России предложил начать прием заявлений от жертв мошенников через «Госуслуги»

УрБК, Москва, 15.06.2023. Банк России предлагает дать пострадавшим от действий мошенников гражданам возможность подавать заявления о хищении через сайт «Госуслуги» в полицию и онлайн-сервисы банков. Об этом сказано в стратегическом документе, опубликованном на сайте регулятора.



«Это позволит быстрее сообщать о мошенниках в правоохранительные органы, а банки смогут оперативно учитывать такую информацию в своих антифрод-системах», — говорится в сообщениях.



В дополнение к этому для банков расширят и усложнят сценарий атак для киберучений, которые регулятор проводит с банками с 2019 года. Граждане смогут обратиться за самозапретом на выдачу онлайн-кредитов и займов. Будут ужесточены требования к проверке потенциального заемщика. Плюс Банк России намерен привлечь к борьбе с телефонными мошенниками операторов связи, наладить с ними и кредитными организациями обмен информацией.