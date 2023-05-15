Кофе в России к концу года может подорожать на 15%

УрБК, Москва, 15.06.2023. Кофе в России к концу 2023 года может подорожать на 15%. Такой прогноз дал директор по маркетингу компании «Милфудс» Михаил Глухов в ходе Петербургского международного экономического форума, сообщает РИА «Новости».



Он объясняет это тем, что стоимость напитка в России полностью зависит от мировых цен. Сейчас кофе на бирже дорожает. Отечественные компании пытаются создать запасы и произвести больше продукции по старым ценам. Но плавный рост стоимости кажется весьма вероятным.



«Локальные производители от себя вряд ли будут сильно поднимать цены, потому что все понимают, что ситуация в России не та, чтобы прям сильно их поднимать, но если на мировом рынке цены на сырье вырастут, то не останется другого выхода. Поэтому будем отслеживать ситуацию, смотреть, но потребитель в ряде случаев и не заметит», — заключил эксперт.