Главы Екатеринбурга и Сысерти подписали соглашение о развитии агломерации

УрБК, Екатеринбург, 15.06.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских подписали соглашение о создании Ассоциации муниципальных образований «Екатеринбургская городская агломерация». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
«Управление развитием агломерации требует ежедневной кропотливой работы по планированию и мониторингу процессов реализации проектов. Для эффективного руководства необходим единый центр принятия решений. Эту роль возьмет на себя Ассоциация, уполномоченная выступать от лица всех 14 муниципалитетов агломерации», — рассказал о цели подписания документа А. Орлов.
Он отметил, что таких полномочий, как у Ассоциации, нет ни у одной другой структуры муниципалитетов. По мнению главы Екатеринбурга, агломерация — это наиболее эффективная форма взаимодействия городов. Оставаясь автономными, они могут реализовывать проекты межмуниципального и регионального значения, например, «Наземное метро», «Сухой порт», «Кампус».
«Важно понимать, что сейчас мы находимся в особом пространстве, располагающемся одновременно в Сысерти и Екатеринбурге. Подобные проекты позволяют нам вывести на новый уровень трудовую миграцию между городами. Если раньше жители Сысерти нередко были вынуждены ездить в уральскую столицу на работу, то теперь на территории нашего муниципального образования есть современный производственный комплекс со множеством открытых вакансий», — прокомментировал Дмитрий Нисковских.
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