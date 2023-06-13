Житель Екатеринбурга на средства от продажи своей квартиры сможет купить 19,7 кв. метра жилплощади в Москве

УрБК, Екатеринбург, 15.06.2023. Житель Екатеринбурга, продав свою квартиру, сможет приобрести 19,7 кв. метра жилплощади на вторичном рынке Москвы. Об этом говорится в исследовании портала «Мир квартир».
При этом средняя цена квартир в Екатеринбурге, согласно исследованию, составляет 5 млн 914 тыс. 262 руб.
Самые габаритные квартиры в Москве на вырученные от продажи своего жилья средства смогут приобрести жители Сочи и Санкт-Петербурга. Так, им будет доступна в столице полноценная однокомнатная квартира площадью 37 и 34,7 кв. м. соответственно.
В то же время в среднем россиянин, продав свою квартиру, купит в Москве 17,4 «квадрата». «17 метров — это крошечная студия размером с гостиничный номер, пригодная разве что для сдачи в аренду, но не для постоянного проживания», — отметил генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко.
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