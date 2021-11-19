Просроченная задолженность по кредитам в Свердловской области достигла 31,9 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 14.06.2023. На 1 мая 2023 года общая задолженность по кредитам, предоставленным физическим лицам-резидентам в Свердловской области, составляет 851 млрд 246 млн руб., в том числе просроченная — 31 млрд 871 млн руб., говорится в материалах Банка России. Отметим, что на 1 мая 2022 года общая задолженность по кредитам в регионе составляла 757 млрд 144 млн руб., просроченная — 29 млрд 984 млн руб.

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