Курс евро на Московской бирже превысил 90 рублей

УрБК, Москва, 13.06.2023. По состоянию на 14.35 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 83,62 руб., евро — 90,27 руб. С начала сегодняшних торгов курс американской валюты вырос на 1,15%, европейской — на 1,45%.

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