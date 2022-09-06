УрБК, Москва, 13.06.2023. За январь-март активы нерезидентов на счетах российских брокеров выросли на 35%, до 863 млрд руб. По большей части увеличение произошло на счетах юридических лиц. В четыре-восемь раз выросли активы организаций из Объединенных Арабских Эмиратов, с Виргинских и Каймановых островов, сообщает «Коммерсантъ».
Вышеупомянутые юрисдикции доступны российским компаниям и физическим лицам для репатриации капитала из недружественных стран в Россию. Также в таких условиях у них есть возможность для обслуживания иностранных активов и операций в рамках экономической деятельности. Но контроль в отношении этих стран ужесточается, поэтому интерес российских клиентов может сместиться в пользу дружественных юрисдикций, например, стран СНГ.
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