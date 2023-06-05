Курс евро с начала сегодняшних торгов вырос на 0,65%

УрБК, Москва, 09.06.2023. По состоянию на 14.35 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 82,65 руб., евро — 89,01 руб. С начала сегодняшних торгов курс американской валюты вырос на 0,08%, европейской — на 0,65%.

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