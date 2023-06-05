УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 16:42

Курс евро с начала сегодняшних торгов вырос на 0,65%

УрБК, Москва, 09.06.2023. По состоянию на 14.35 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 82,65 руб., евро — 89,01 руб.

С начала сегодняшних торгов курс американской валюты вырос на 0,08%, европейской — на 0,65%.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
05.06.2023 Курс евро с начала сегодняшних торгов вырос на 0,42%

УрБК, Москва, 05.06.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 81,28 руб., евро — ...

31.05.2023 Курс евро с начала сегодняшних торгов вырос на 7,59%

УрБК, Москва, 31.05.2023. По состоянию на 15.15 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 81,01 руб., евро — ...

26.05.2023 Курс евро с начала сегодняшних торгов вырос на 0,28%

УрБК, Москва, 26.05.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 79,95 руб., евро — ...

06.03.2023 Курс евро с начала сегодняшних торгов вырос на 1,56%

УрБК, Москва, 06.03.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 75,43 руб., евро — ...

02.02.2023 Курс евро с начала сегодняшних торгов вырос на 0,6%

УрБК, Москва, 02.02.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 70,03 руб., евро — ...

Популярные новости
Сегодня, 11:43На Среднем Урале в выходные ожидаются ночные заморозки22.05.2023В Свердловской области температура воздуха может повыситься до +30 градусов19.05.2023В Свердловской области составлено более 1,8 тыс. протоколов о нарушении особого противопожарного режима12.05.2023Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил усилить информационную работу о льготах по газификации19.05.2023Модный дом «Соло Дизайн» представил лимитированную коллекцию шелковых платков в честь 300-летия Екатеринбурга
Архив новостей
Июнь 2023 (236)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18