«Екатеринбурггаз» оштрафован на 700 тыс. рублей за отказ в догазификации садового участка

УрБК, Екатеринбург, 09.06.2023. Свердловское Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) оштрафовало на 700 тыс. руб. АО «Екатеринбурггаз». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



В ведомство обратился гражданин, который хотел провести догазификацию на своем садовом участке в СНТ «Ромашка». Но «Екатеринбурггаз», занимающийся подключением к газу, ответил отказом.



Организация обосновала свое решение тем, что догазификация участка, находящегося в СНТ, проводится до его границы, если есть возможность строительства сети газопотребления внутри границ СНТ. Однако в УФАС указали, что этот пункт не может быть основанием для отказа в догазификации.



В итоге ведомство обязало «Екатеринбурггаз» отозвать свой отказ и оштрафовало его. В УФАС уточняют, что это не первое подобное нарушение со стороны ресурсной организации.