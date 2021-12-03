Страховой рынок в России вырос на 21,2%

УрБК, Москва, 08.06.2023. В I квартале 2023 года объем страховых премий составил 548,4 млн руб. Это на 21,2% больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Банка России.



Взносы выросли почти по всем видам страхования. Наибольшую динамику показали кредитное страхование жизни и здоровья, накопительное страхование жизни (НСЖ). В первом случае наблюдалось повышение кредитной активности. Во втором — рост интереса населения к подобным продуктам, что было встречено продвижением программ НСЖ страховщиками.



Рост объема выплат, наблюдавшийся практически во всех сегментах, был сопоставим с динамикой сборов: он вырос на 21,9%, составив 245,4 млрд руб.