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Вчера, 16:04

Страховой рынок в России вырос на 21,2%

УрБК, Москва, 08.06.2023. В I квартале 2023 года объем страховых премий составил 548,4 млн руб. Это на 21,2% больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Банка России.

Взносы выросли почти по всем видам страхования. Наибольшую динамику показали кредитное страхование жизни и здоровья, накопительное страхование жизни (НСЖ). В первом случае наблюдалось повышение кредитной активности. Во втором — рост интереса населения к подобным продуктам, что было встречено продвижением программ НСЖ страховщиками.

Рост объема выплат, наблюдавшийся практически во всех сегментах, был сопоставим с динамикой сборов: он вырос на 21,9%, составив 245,4 млрд руб.

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