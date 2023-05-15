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Вчера, 15:00

Оборот предприятий общепита в Свердловской области в январе-апреле вырос на 29%

Оборот предприятий общественного питания в Свердловской области в январе-апреле 2023 года составил 29,4 млрд руб. Об этом сообщает Свердловскстат.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 29%.

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