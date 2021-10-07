Администрация Екатеринбурга анонсировала проект по обновлению трамвайного парка

УрБК, Екатеринбург, 08.06.2023. Администрация Екатеринбурга планирует обновить трамвайный парк муниципалитета. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель главы города Андрей Корюков.



«Прорабатываем очень крупный проект по замене трамвайного парка. В этом году в рамках 300-летия крупные предприятия хотят сделать подарок», — рассказал он, отвечая на вопросы журналистов.



Вдобавок спикер подтвердил информацию о планах по развитию наземного метро и трамвайной сети. Для реализации этих целей продолжается строительство трамвайной ветки в Академический район, микрорайоны Новокольцовский и Солнечный.



Добавим, что для Екатеринбурга ранее были приобретены 50 новых троллейбусов, произведенных в Белоруссии. Часть из них уже доставлены и обслуживают городские маршруты.