Администрация Екатеринбурга анонсировала проект по обновлению трамвайного парка

УрБК, Екатеринбург, 08.06.2023. Администрация Екатеринбурга планирует обновить трамвайный парк муниципалитета. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель главы города Андрей Корюков.
«Прорабатываем очень крупный проект по замене трамвайного парка. В этом году в рамках 300-летия крупные предприятия хотят сделать подарок», — рассказал он, отвечая на вопросы журналистов.
Вдобавок спикер подтвердил информацию о планах по развитию наземного метро и трамвайной сети. Для реализации этих целей продолжается строительство трамвайной ветки в Академический район, микрорайоны Новокольцовский и Солнечный.
Добавим, что для Екатеринбурга ранее были приобретены 50 новых троллейбусов, произведенных в Белоруссии. Часть из них уже доставлены и обслуживают городские маршруты.
УрБК, Екатеринбург, 07.10.2021. В 2022 году Екатеринбург получит инфраструктурный кредит на сумму 14 млрд руб. Часть ...06.05.2021 Власти Екатеринбурга планируют развивать трамвайную сеть на территории Академического
УрБК, Екатеринбург, 06.05.2021. Администрация Екатеринбурга планирует развивать трамвайную сеть на территории ...30.09.2020 Глава Екатеринбурга рассказал о сроках привлечения инвестиций для модернизации системы общественного транспорта
УрБК, Екатеринбург, 30.09.2020. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал о том, при каких условиях начнутся ...06.03.2014 Трамвайный парк Екатеринбурга пополнится 7 современными вагонами
В трамвайный парк Екатеринбурга до июля 2017 года поступят семь новых вагонов модели 71-405, которые оборудованы ...06.03.2014 Трамвайный парк Екатеринбурга до июля 2014 года получит 7 современных вагонов
УрБК, Екатеринбург, 06.03.2014. В трамвайный парк Екатеринбурга до июля 2017 года поступят семь новых вагонов модели ...