Курс евро с начала сегодняшних торгов вырос на 0,38%

УрБК, Москва, 07.06.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 81,42 руб., евро — 87,58 руб. С начала сегодняшних торгов курс американской валюты вырос на 0,02%, европейской — на 0,38%.

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