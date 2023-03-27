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В парке «Южный» в Екатеринбурге реконструируют площадку для собак

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2023. В парке «Южный» в Екатеринбурге реконструируют площадку для выгула собак. Завершить работы планируется к середине июля.

В парке «Южный» в Екатеринбурге реконструируют площадку для собак

Проект был представлен главе города Алексею Орлову в ходе объезда муниципалитета. Реконструкция предполагает завоз песка на площадку, новые скамейки, снаряды для собак разных размеров. Вместимость площадки останется прежней, забор и калитку планируется оставить теми же.

В парке «Южный» в Екатеринбурге реконструируют площадку для собак

Проект подготовила и реализует сеть зоомагазинов «Заповедник». Свое намерение обновить площадку представители сети назвали подарком городу к 300-летию.

В парке «Южный» в Екатеринбурге реконструируют площадку для собак

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