Курс евро с начала сегодняшних торгов вырос на 0,42%

УрБК, Москва, 06.06.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 81,29 руб., евро — 86,92 руб.
С начала сегодняшних торгов курс американской валюты вырос на 0,42%, европейской — на 0,42%.
УрБК, Москва, 31.05.2023. По состоянию на 15.15 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 81,01 руб., евро — ...30.03.2023 Курс евро с начала сегодняшних торгов вырос на 1,55%
УрБК, Москва, 30.03.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 77,07 руб., евро — ...29.03.2023 Курс евро с начала сегодняшних торгов вырос на 1,08%
УрБК, Москва, 29.03.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 77,08 руб., евро — ...06.03.2023 Курс евро с начала сегодняшних торгов вырос на 1,56%
УрБК, Москва, 06.03.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 75,43 руб., евро — ...02.02.2023 Курс евро с начала сегодняшних торгов вырос на 0,6%
УрБК, Москва, 02.02.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 70,03 руб., евро — ...