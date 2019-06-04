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Вчера, 16:43

На Среднем Урале за 2022 год улучшили жилищные условия более 2,3 тыс. семей

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2023. На конец 2022 года в очереди в качестве нуждающихся в жилых помещениях в Свердловской области насчитывалось 62,8 тыс. семей (включая одиноких). По сравнению с 2021 годом их число снизилось на 2,5 тыс. семей, сообщает Свердловскстат.

За 2022 год получили жилые помещения и улучшили жилищные условия 2 тыс. 368 семей (на 22 семьи меньше, чем за 2021 год).

При этом среди тех, кто в 2022 году улучшил жилищные условия, большая доля приходится на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (900); семьи, проживающие в аварийном жилфонде (582), а также молодые семьи (242).

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