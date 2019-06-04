На Среднем Урале за 2022 год улучшили жилищные условия более 2,3 тыс. семей

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2023. На конец 2022 года в очереди в качестве нуждающихся в жилых помещениях в Свердловской области насчитывалось 62,8 тыс. семей (включая одиноких). По сравнению с 2021 годом их число снизилось на 2,5 тыс. семей, сообщает Свердловскстат.
За 2022 год получили жилые помещения и улучшили жилищные условия 2 тыс. 368 семей (на 22 семьи меньше, чем за 2021 год).
При этом среди тех, кто в 2022 году улучшил жилищные условия, большая доля приходится на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (900); семьи, проживающие в аварийном жилфонде (582), а также молодые семьи (242).
На конец 2018 года в очереди на улучшение жилищных условий состояло 70,9 тыс. свердловских семей (включая одиночек). По ...04.06.2019 В Свердловской области почти 71 тыс. семей нуждается в улучшении жилищных условий
УрБК, Екатеринбург, 04.06.2019. На конец 2018 года в очереди на улучшение жилищных условий состояло 70,9 тыс. ...21.07.2017 В 2016 году лишь 4,3% нуждающихся семей Свердловской области улучшили свои жилищные условия
УрБК, Екатеринбург, 21.07.2017. За 2016 год в Свердловской области жилищные условия улучшили 3,3 тыс. семей. Это лишь ...27.06.2012 В Свердловской области растет число семей, нуждающихся в жилье
УрБК, Екатеринбург, 27.06.2012. На конец 2011 года в очереди в качестве нуждающихся в жилых помещениях стояло 77,7 тыс. ...02.07.2010 Из общего числа семей Свердловской области, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 42,6% ожидают квартиру более 10 лет
УрБК, Екатеринбург, 02.07.2010. На конец 2009 года на территории Свердловской области в очереди в качестве ...