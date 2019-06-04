На Среднем Урале за 2022 год улучшили жилищные условия более 2,3 тыс. семей

На конец 2018 года в очереди на улучшение жилищных условий состояло 70,9 тыс. свердловских семей (включая одиночек). По ...

На Среднем Урале почти 71 тыс. семей нуждается в улучшении жилищных условий

УрБК, Екатеринбург, 04.06.2019. На конец 2018 года в очереди на улучшение жилищных условий состояло 70,9 тыс. ...

В Свердловской области почти 71 тыс. семей нуждается в улучшении жилищных условий

УрБК, Екатеринбург, 21.07.2017. За 2016 год в Свердловской области жилищные условия улучшили 3,3 тыс. семей. Это лишь ...

В 2016 году лишь 4,3% нуждающихся семей Свердловской области улучшили свои жилищные условия

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2012. На конец 2011 года в очереди в качестве нуждающихся в жилых помещениях стояло 77,7 тыс. ...

В Свердловской области растет число семей, нуждающихся в жилье

Из общего числа семей Свердловской области, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 42,6% ожидают квартиру более 10 лет

УрБК, Екатеринбург, 02.07.2010. На конец 2009 года на территории Свердловской области в очереди в качестве ...