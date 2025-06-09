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09.06.2025

На Среднем Урале за 2024 год улучшили жилищные условия 2,4 тыс. семей

УрБК, Екатеринбург, 09.06.2025. На конец 2024 года на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в Свердловской области состояли 55,9 тыс. семей (включая одиноких). По сравнению с 2023 годом их число снизилось на 3,5 тыс., сообщает Свердловскстат.

За 2024 год получили жилые помещения и улучшили жилищные условия 2 тыс. 365 семей (на 256 семей больше, чем за 2023 год).

При этом среди тех, кто в 2024 году улучшил жилищные условия, большая доля приходится на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1,2 тыс.), а также на семьи, проживающие в аварийном жилфонде (368) и иные категории семей (304).
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