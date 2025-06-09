На Среднем Урале за 2024 год улучшили жилищные условия 2,4 тыс. семей

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2023. На конец 2022 года в очереди в качестве нуждающихся в жилых помещениях в Свердловской ...04.06.2019 На Среднем Урале почти 71 тыс. семей нуждается в улучшении жилищных условий
На конец 2018 года в очереди на улучшение жилищных условий состояло 70,9 тыс. свердловских семей (включая одиночек). По ...25.07.2018 За 2017 год жилищные условия в Свердловской области улучшили только 4,5% нуждающихся граждан
УрБК, Екатеринбург, 25.07.2018. В 2017 году нуждающимися в жилых помещениях были признаны 74,6 тыс. семей и одиноких ...21.07.2017 В 2016 году лишь 4,3% нуждающихся семей Свердловской области улучшили свои жилищные условия
УрБК, Екатеринбург, 21.07.2017. За 2016 год в Свердловской области жилищные условия улучшили 3,3 тыс. семей. Это лишь ...27.06.2012 В Свердловской области растет число семей, нуждающихся в жилье
УрБК, Екатеринбург, 27.06.2012. На конец 2011 года в очереди в качестве нуждающихся в жилых помещениях стояло 77,7 тыс. ...