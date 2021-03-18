УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 12:03

Рекламный рынок в России за квартал вырос на 8%

УрБК, Москва, 06.06.2023. По итогам января-марта 2023 года суммарный объем рекламы в средствах ее распространения составил 140-145 млрд руб. Это на 8% больше, чем в аналогичный период 2022 года, сообщает «Коммерсантъ» на основе данных Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).

Региональный рынок с середины прошлого года показывал более высокую динамику относительно федерального. Первый (без учета Москвы) в сегментах телевидения, радио, прессы и наружной рекламы достиг 9,5-9,7 млрд руб., что на 12% превышает результат предыдущего года.

В АКАР отмечают, что из-за произошедших в прошлом году на рынке изменений появились сложности с оценкой его объемов. Это связано с утратой на российском рекламном рынке части источников информации и быстрым развитием некоторых новых подсегментов и направлений, по которым пока нет единого мнения, как учитывать и верифицировать их показатели.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
18.03.2021 Рекламный рынок России сократился на 4% в 2020 году

УрБК, Москва, 18.03.2021. Суммарный объем рекламы в средствах ее распространения за вычетом НДС составил свыше 473 млрд ...

13.08.2015 В I полугодии рекламный рынок России снизился на 16%

УрБК, Москва, 13.08.2015. Российский рекламный рынок в первом полугодии 2015 года сократился на 16% по сравнению с ...

26.02.2014 АКАР: в 2013 году объем рекламы в печатных СМИ снизился на 10%

УрБК, Москва, 26.02.2014. В 2013 году российский рынок рекламы вырос на 10,1%. Суммарный объем рекламы в средствах ее ...

15.05.2013 АКАР: В I квартале 2013 года рост интернет-рекламы составил 32%

УрБК, Москва, 15.05.2013. По итогам I квартала 2013 года суммарный объем рекламы в средствах ее распространения за ...

08.02.2013 Суммарный объем рекламного рынка России оценили в 300 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2013. Суммарный объем рекламы в России в средствах ее распространения за год вырос на 13% и ...

Популярные новости
22.05.2023В Свердловской области температура воздуха может повыситься до +30 градусов19.05.2023В Свердловской области составлено более 1,8 тыс. протоколов о нарушении особого противопожарного режима19.05.2023Модный дом «Соло Дизайн» представил лимитированную коллекцию шелковых платков в честь 300-летия Екатеринбурга12.05.2023Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил усилить информационную работу о льготах по газификации12.05.2023В Екатеринбурге с 12 по 14 мая из-за ярмарки выходного дня будет закрыта автомобильная парковка на площади 1905 года
Архив новостей
Июнь 2023 (156)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18