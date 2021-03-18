Рекламный рынок в России за квартал вырос на 8%

По итогам января-марта 2023 года суммарный объем рекламы в средствах ее распространения составил 140-145 млрд руб. Это на 8% больше, чем в аналогичный период 2022 года, сообщает «Коммерсантъ» на основе данных Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).
Региональный рынок с середины прошлого года показывал более высокую динамику относительно федерального. Первый (без учета Москвы) в сегментах телевидения, радио, прессы и наружной рекламы достиг 9,5-9,7 млрд руб., что на 12% превышает результат предыдущего года.
В АКАР отмечают, что из-за произошедших в прошлом году на рынке изменений появились сложности с оценкой его объемов. Это связано с утратой на российском рекламном рынке части источников информации и быстрым развитием некоторых новых подсегментов и направлений, по которым пока нет единого мнения, как учитывать и верифицировать их показатели.
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