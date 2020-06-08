Трассу Пермь — Екатеринбург дважды перекроют на 285 км в ночь на 6 июня

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2023. На трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург в ночь на 6 июня будет закрыто движение транспорта на 285 км из-за демонтажа балок пролетного строения.
Как сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор», автодорогу полностью перекроют на 15 минут дважды — в 01.00 и 03.00. Всех водителей просят планировать свой маршрут заранее.
УрБК, Екатеринбург, 08.06.2020. На трассе Пермь — Екатеринбург в ночь на 10 июня будет временно ограничено движение, ...28.05.2020 Дорожные службы временно перекроют движение на трассе Пермь — Екатеринбург
УрБК, Екатеринбург, 28.05.2020. Сегодня ночью дорожники перекроют движение по трассе Пермь — Екатеринбург из-за ...12.12.2019 На трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург перекроют движение в ночь с 12 на 13 декабря
УрБК, Екатеринбург, 12.12.2019. В связи с монтажом надземного перехода в ночь с 12 на 13 декабря на трассе Р-242 Пермь ...20.11.2017 В Свердловской области временно перекроют участок трассы Екатеринбург — Пермь
УрБК, Екатеринбург, 20.11.2017. На трассе Екатеринбург — Пермь на время перекроют 340-й км, сообщается на сайте ФКУ ...23.10.2017 Дорожные службы 24 октября дважды перекроют трассу Пермь — Екатеринбург
УрБК, Екатеринбург, 23.10.2017. Дорожные рабочие 24 октября 2017 года дважды перекроют автомобильную дорогу общего ...