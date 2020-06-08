Трассу Пермь — Екатеринбург дважды перекроют на 285 км в ночь на 6 июня

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2023. На трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург в ночь на 6 июня будет закрыто движение транспорта на 285 км из-за демонтажа балок пролетного строения.



Как сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор», автодорогу полностью перекроют на 15 минут дважды — в 01.00 и 03.00. Всех водителей просят планировать свой маршрут заранее.