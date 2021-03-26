Число клиентов российских брокеров выросло до 24,5 млн человек

УрБК, Москва, 02.06.2023. В России число клиентов, пользующихся брокерским обслуживанием, выросло до 24,5 млн человек. Средний размер счета без учета пустых счетов или имеющих небольшие суммы — 1,4 млн руб. Об этом сообщает Банк России.



Квартальный чистый приток средств физических лиц достиг 285 млрд руб. Это максимальный результат с конца 2021 года. Объем активов розничных инвесторов, которые размещены у брокеров, составил 7 млрд руб. В их структуре увеличилась доля российских акций и облигаций. Доля иностранных ценных бумаг сократилась с 31% до 28%.



В области доверительного управления объем портфелей физических лиц вырос до 1,4 трлн руб. за счет притока средств в краткосрочные стратегии денежного рынка. В то же время клиенты отказывались от массовых долгосрочных стратегий, включая открытые в рамках индивидуальных инвестиционных счетов.



Средний размер портфеля розничного инвестора в доверительном управлении увеличился с 1,5 до 1,7 млн руб.