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За I квартал кибермошенники совершили 252 тыс. успешных кибератак на счета россиян

УрБК, Москва, 02.06.2023. За январь-март 2023 года кибермошенники провели 252,1 тыс. операций со счетами россиян без согласия их владельцев. Таким способом злоумышленники присвоили 4,5 млрд руб. В основном деньги похищались через переводы, в том числе заемных средств. Об этом сообщает Банк России.

При этом за январь-март банки отразили 2,7 млн атак на счета клиентов. Предотвращены хищения 712 млрд руб.

За I квартал регулятор инициировал блокировку 97 тыс. телефонных номеров, с которых мошенники звонили гражданам, и 8,3 тыс. фишинговых сайтов. Они были замаскированы под официальные интернет-страницы финансовых организаций: банков, страховых компаний, брокеров и так далее. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года активность мошенников выросла в 2,5 раза.

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