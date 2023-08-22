Во II квартале 2023 года банки предотвратили более 6,5 млн атак на счета клиентов

УрБК, Москва, 22.08.2023. Держатели банковских карт во II квартале 2023 года совершили 1,6 млрд переводов на сумму ...02.06.2023 За I квартал кибермошенники совершили 252 тыс. успешных кибератак на счета россиян
За январь-март 2023 года кибермошенники провели 252,1 тыс. операций со счетами россиян без согласия их владельцев. ...02.06.2023 За I квартал кибермошенники совершили 252 тыс. успешных кибератак на счета россиян
УрБК, Москва, 02.06.2023. За январь-март 2023 года кибермошенники провели 252,1 тыс. операций со счетами россиян без ...24.11.2022 В III квартале кибермошенники украли у россиян почти 4 млрд рублей
В III квартале 2022 года в России произошло 229,8 тыс. случаев хищения денег кибермошенниками. Это на 10% меньше, чем в ...19.08.2020 В июле 2020 года удвоилось число фишинговых атак на клиентов российских банков
УрБК, Москва, 19.08.2020. Специалисты в сфере кибербезопасности и финансовые учреждения зафиксировали резкий рост ...