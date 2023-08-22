УрБК, Москва, 24.08.2023. Во II квартале 2023 года банки предотвратили более 6,5 млн атак на счета клиентов на сумму ...22.08.2023 Во II квартале 2023 года держатели банковских карт совершили 1,6 млрд операций на сумму более 7 трлн рублей через СБП
УрБК, Москва, 22.08.2023. Держатели банковских карт во II квартале 2023 года совершили 1,6 млрд переводов на сумму ...02.06.2023 За I квартал кибермошенники совершили 252 тыс. успешных кибератак на счета россиян
За январь-март 2023 года кибермошенники провели 252,1 тыс. операций со счетами россиян без согласия их владельцев. ...02.06.2023 За I квартал кибермошенники совершили 252 тыс. успешных кибератак на счета россиян
УрБК, Москва, 02.06.2023. За январь-март 2023 года кибермошенники провели 252,1 тыс. операций со счетами россиян без ...19.08.2020 В июле 2020 года удвоилось число фишинговых атак на клиентов российских банков
УрБК, Москва, 19.08.2020. Специалисты в сфере кибербезопасности и финансовые учреждения зафиксировали резкий рост ...