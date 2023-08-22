Во II квартале 2023 года банки предотвратили более 6,5 млн атак на счета клиентов

Во II квартале 2023 года банки предотвратили более 6,5 млн атак на счета клиентов на сумму 911 млрд руб. По сравнению с I кварталом текущего года количество попыток мошенников выросло более чем в два раза, сообщается в официальном в Telegram-канале ЦБ РФ.



Так, за II квартал злоумышленники совершили 279,7 тыс. операций на сумму 3,6 млрд руб. Размер ущерба по таким операциям сократился на 6% в сравнении со средним значением за предшествующие четыре квартала, хотя количество таких операций увеличилось на 28,5%.



«Во II квартале увеличилась активность телефонных мошенников. Наиболее распространенной практикой остаются звонки от лжесотрудников Банка России или «работников» банков. Банк России инициировал блокировку 276,8 тыс. телефонных номеров, которые использовались для обмана людей», — говорится в сообщении.



Также отмечается, что специалистам удалось выявить более 8 тыс. подозрительных сайтов, информация о которых была передана в Генеральную прокуратуру РФ и регистраторам доменных имен для оперативной блокировки. Кроме того, во II квартале почти на 40% сократилось количество фишинговых атак по сравнению со средним количеством за предыдущий год.