Сотрудники подразделений ГК «КОРТРОС» в День защиты детей посетили Специализированный дом ребенка в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 01.06.2023. В День защиты детей сотрудники подразделений ГК «КОРТРОС» посетили воспитанников Специализированного дома ребенка в Екатеринбурге. Подарки для малышей собрали сотрудники АО СЗ «РСГ-Академическое», ООО «РСГ-Инженерная инфраструктура» и «Объединенной службы заказчика», сообщает пресс-служба ведущего девелопера Академического района.







«Для ребят подарки были собраны очень быстро, буквально за несколько дней — о том, как малыши и сотрудники дома ребенка искренне рады вниманию и заботе сотрудники «КОРТРОС» знают не понаслышке. Сюда полные автомобили необходимых предметов гигиены, игрушки, одежда и канцелярские товары отправлялись уже не раз», — говорится в сообщении.







Памперсы и влажные салфетки, пустышки и бутылочки для кормления для самых маленьких, прогулочные коляски, а также развивающие игрушки, мячи, книжки и милые пупсы для тех, кто постарше, станут посильной помощью для персонала дома ребенка в уходе за воспитанниками.







Фото предоставлены пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»