Сотрудники подразделений ГК «КОРТРОС» в День защиты детей посетили Специализированный дом ребенка в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 01.06.2023. В День защиты детей сотрудники подразделений ГК «КОРТРОС» посетили воспитанников Специализированного дома ребенка в Екатеринбурге. Подарки для малышей собрали сотрудники АО СЗ «РСГ-Академическое», ООО «РСГ-Инженерная инфраструктура» и «Объединенной службы заказчика», сообщает пресс-служба ведущего девелопера Академического района.
«Для ребят подарки были собраны очень быстро, буквально за несколько дней — о том, как малыши и сотрудники дома ребенка искренне рады вниманию и заботе сотрудники «КОРТРОС» знают не понаслышке. Сюда полные автомобили необходимых предметов гигиены, игрушки, одежда и канцелярские товары отправлялись уже не раз», — говорится в сообщении.
Памперсы и влажные салфетки, пустышки и бутылочки для кормления для самых маленьких, прогулочные коляски, а также развивающие игрушки, мячи, книжки и милые пупсы для тех, кто постарше, станут посильной помощью для персонала дома ребенка в уходе за воспитанниками.
Фото предоставлены пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»
УрБК, Екатеринбург, 19.12.2019. АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» объявило тендер на проектирование ...13.01.2016 РМК поздравила с Новым Годом и Рождеством воспитанников детского дома
УрБК, Екатеринбург, 13.01.2016. Сотрудники «Русской медной компании» поздравили с Новым Годом и Рождеством ...02.06.2011 ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» организовало праздничные мероприятия, посвященные Дню защиты детей
УрБК, Екатеринбург, 02.06.2011. ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» организовало праздничные мероприятия, ...02.06.2009 ОАО «Банк «Монетный дом»: Участие банка в благотворительной акции «Дети — НАШЕ всё!» является реальной помощью нуждающимся детям
УрБК, Екатеринбург, 02.06.2009. В начале мая к акции «Дети — НАШЕ всё!», которую организовало «Наше радио — ...01.06.2009 Сотрудники ОАО «СКБ-банк» приняли участие в сборе вещей для детей-сирот в рамках акции «Чужих детей не бывает»
УрБК, Екатеринбург, 01.06.2009. Накануне Дня защиты детей Благотворительный фонд «Синара» организовал акцию «Чужих ...